Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (262/2021) Sichtfenster mit Farbe besprüht - Unbekannte beschädigen Blitzer-Anhänger an der B 27 bei Niedernjesa

Göttingen (ots)

Bundesstraße 27, Göttingen in Richtung Stockhausen Zwischen dem 8. und 10. Juli 2021

FRIEDLAND (jk) - An der B 27 bei Niedernjesa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag letzter Woche (08. bis 10.07.21) einen vom Landkreis Göttingen aufgestellten Blitzer-Anhänger beschädigt. Das mobile Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung stand ca. 50 Meter vor der Abzweigung nach Niedernjesa auf einem Grünstreifen. Hier besprühten die Täter das komplette Sichtfenster des "Enforcement Trailers" mit gelber Farbe und machten ihn damit funktionsunfähig. Der verursachte Schaden beträgt vermutlich mehrere hundert Euro. Die Polizei in Friedland hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 05504/937900.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell