POL-GÖ: (259/2021) Mädchen an Bushaltestelle von zwei unbekannten Jungen geschubst und geschlagen - Kind leicht verletzt, Polizei Hann. Münden sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Schlossplatz

Dienstag, 29. Juni 2021, gegen 18.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - An der Bushaltestelle am Schlossplatz in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am 29. Juni (Dienstag) gegen 18.45 Uhr ein 12-jähriges Mädchen von zwei Jungen geschubst und geschlagen worden. Dabei wurde die Schülerin leicht verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden unbekannten Angreifer sollen anschließend in Begleitung eines weiteren Mädchens in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der genaue Tathergang und das Motiv stehen noch nicht fest. Die Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise. Der eine gesuchte Junge soll ca. 150 cm, der andere etwas größer gewesen sein. Beide waren schlank und hatten dunkles Haar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

