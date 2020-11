Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Motorräder und E-Bikes aus Tiefgaragen entwendet

BonnBonn (ots)

Am Freitag (13.11.2020) wurden bei der Bonner Polizei mehrere Diebstahlsdelikte aus zwei Tiefgaragen am Brüser Berg angezeigt.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (12.11.2020), 13:00 Uhr, und Freitag, 09:20 Uhr, verschafften bislang Unbekannte sich Zugang zu einer Tiefgarage an der Réaumurstraße und entwendeten ein Motorrad und zwei E-Bikes. Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde außerdem der Diebstahl eines weiteren Motorrads aus einer Garage an der Philippsonstraße festgestellt und gemeldet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Motorräder mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert wurden.

Die Ermittler fragen daher: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tiefgaragen gesehen? Wer hat möglicherweise den Abtransport der Motorräder und E-Bikes beobachtet? Ihre Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

