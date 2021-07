Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (260/2021) Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung Nr. 258 - Vollsperrungen im Bereich AD Drammetal und auf der A 38 aufgehoben, AS Göttingen vermutlich noch etwa 20 Minuten gesperrt

Göttingen (ots)

FRIEDLAND (jk) - Die Autobahnpolizei Göttingen teilt mit, dass die beiden am Vormittag eingerichteten Vollsperrungen an der A 7/Überfahrt zur A 38 im Bereich des Autobahndreiecks Drammetal sowie auf der A 38 in Richtung Halle (siehe auch Pressemitteilung Nr. 258 vom heutigen Tage) wieder aufgehoben wurden. Die Sperrung der Anschlussstelle Göttingen wird voraussichtlich noch etwa 20 Minuten bestehen bleiben.

