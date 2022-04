Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im bergischen Städtedreieck wurden in den letzten Tagen folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Am 02.04.2022, um 02:00 Uhr, versuchte eine Frau die Haustür eines Wohnhauses in der Straße Schieten zu öffnen. Sie wurde vom Geschädigten im weiteren Verlauf angetroffen und die Polizei konnte eine Anzeige fertigen. In der Görlitzer Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Zwischen dem 31.03.2022 (15:00 Uhr) und dem 02.04.2022 (19:50 Uhr) stahlen sie Bargeld. Zwischen dem 02.04.2022 (17:00 Uhr) und dem 03.04.2022 (07:15 Uhr) schlugen Täter ein Fenster eines Hauses in der Stollenstraße ein. Über eine Beute ist nichts bekannt. In der Bremer Straße versuchten Einbrecher am 01.04.2022, zwischen 08:15 Uhr und 11:15 Uhr, vergeblich die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Im Zeitraum zwischen dem 02.04.2022 (13:15 Uhr) und dem 04.04.2022 (07:15 Uhr) brachen Unbekannte in Geschäftsräume in der der Straße Hofaue ein. Sie stahlen Wertgegenstände und Bargeld. In der Schluchtstraße wurde am 03.04.2022 in eine Schule eingebrochen sowie versucht in ein Nebengebäude einzudringen. Es wurde Bargeld gestohlen. Am 04.04.2022, zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gertrudenstraße. Sie stahlen Unterhaltungselektronik und Bargeld. Zwischen dem 04.04.2022 (23:00 Uhr) und dem 05.04.2022 (08:05 Uhr) brachen Unbekannte in Geschäftsräume an der Gathe ein. Sie stahlen Bargeld. In der Zunftstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Am 05.04.2022, zwischen 08:10 Uhr und 19:15 Uhr, wurden Wertgegenstände gestohlen. Remscheid - In der Kremenholler Straße brachen Täter in eine Wohnung ein und stahlen am 01.04.2022, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, eine Uhr. Im Tenter Weg brachen Unbekannte zwischen dem 01.04.2022 (22:15 Uhr) und dem 04.04.2022 (05:50 Uhr) in eine Firma ein. Es wurden Werkstoffe gestohlen. Solingen - Unbekannte hebelten ein Fenster eines Ladenlokals im Hermann-Löns-Weg auf. Sie stahlen zwischen dem 31.03.2022 (17:30 Uhr) und dem 01.04.2022 (06:50 Uhr) Bargeld. In der Lützowstraße drangen Einbrecher zwischen dem 31.03 (00:48 Uhr) und dem 01.04.2022 (01:40 Uhr) in ein Geschäftshaus ein. Sie stahlen Bargeld. In der Straße Werwolf schlugen am 05.04.2022 (02:10 Uhr) zwei unbekannte männliche Täter eine Scheibe eines Ladenlokals ein. Sie stahlen Tabakwaren und Bargeld. Am 05.04.2022, zwischen 10:00 Uhr und 14:25 Uhr, hebelten Einbrecher die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Nußbaumstraße auf. Sie stahlen Schmuck. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

