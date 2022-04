Polizei Wuppertal

POL-W: RS Aggressives Fahrverhalten - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montagmorgen (04.04.2022, 08:45 Uhr), kam es in Remscheid auf der Baisieper Straße in Höhe der Oststraße zu einem Verkehrsdelikt. Eine 51-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der Baisieper Straße von der Intzestraße kommend unterwegs. In Höhe der Oststraße hielt sie an, um einer Frau zu ermöglichen, die Fahrbahn zu überqueren. Einer dahinter stehenden, jungen Autofahrerin missfiel die Situation offensichtlich. Sie hupte und fuhr dann links an der 51-Jährigen vorbei. Dabei gefährdete sie die bereits die Fahrbahn überquerende Fußgängerin. In der Folge entfernte sich die Unbekannte weiter über die Baisieper Straße. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell