POL-W: SG Schwere Verletzungen bei Zusammenstoß mit Auto

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (05.04.2022, 06:20 Uhr), kam es in Oberbarmen zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus. Hinweisgeber meldeten der Polizei einen lauten Knall und ein zerborstenes Fenster in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße. Nach ersten Erkenntnissen könnte der unsachgemäße Umgang mit einer Spraydose ursächlich für die Verpuffung gewesen sein. Der Wohnungsinhaber erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus ...

