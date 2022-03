Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in der Goethestraße Ecke Meidestraße

Bremerhaven (ots)

Gegen 10:45 Uhr wurde der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße Ecke Meidestraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen, es drang schwarzer Rauch aus mehreren Lüftungsschächten hervor. Zwei unter Pressluftatmer vorgehende Angriffstrupps konnten zügig die Löschmaßnahmen einleiten und eine weitere Brandausbreitung vermeiden. Ein zusätzlicher Trupp unter Pressluftatmer kontrollierte alle Wohnungen. Dabei wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Gegen 11:10 Uhr war das Feuer dann unter Kontrolle und es wurden nur noch leichte Nachlöscharbeiten vollzogen. Da der Kellerraum eine Verbindung zum benachbarten Mehrfamilienhaus Ecke Meidestraße hatte, wurden die Kellerräume und das Treppenhaus mit Brandrauch beaufschlagt. Glücklicherweise hatten auch hier alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen und wurden kurzfristig in einem nachgeforderten Linienbus der VGB untergebracht. Beide Mehrfamilienhäuser wurden von mehreren Zugängen längerfristig belüftet. Die nachgeforderte Wesernetz AG kontrollierte die Energiezufuhr beider Häuser. Da mehrere Leitungen beschädigt waren, musste die gesamte Energiezufuhr in beiden Häusern abgeschaltet werden und die Wohnungen waren somit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei organisierte die Unterbringung aller Bewohner. Die mit alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lehe unterstützte die Berufsfeuerwehr bei all ihren Maßnahmen. An dem Einsatz waren insgesamt 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei wird die Brandursachenermittlung aufnehmen.

