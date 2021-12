PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstes 14-jähriges Mädchen ist wohlbehalten zurück

Bad Schwalbach (ots)

Hohenstein,

(mh) Die am Donnerstag, den 16.12.2021, gegen 15:41 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Hohenstein kann zurückgenommen werden. Sie konnte durch eine Polizeistreife in Wiesbaden angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden.

