POL-RTK: Einbrecher werden verschreckt +++ Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

1. Einbrecher werden verschreckt, Niedernhausen, Quellenweg Montag, 13.12.2021, 18:30 Uhr

(fh)Am Montagabend versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Quellenweg in Niedernhausen einzubrechen. Gegen 18:30 Uhr vernahm die Hausbewohnerin ungewöhnliche Geräusche aus Richtung ihrer Terrasse und schaltete eine Außenbeleuchtung an. Als sie kurz darauf nach dem Rechten sehen wollte, stellte sie fest, dass Einbrecher zuvor versucht hatten eine Terrassentür sowie ein Fenster ihres Hauses aufzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Unbekannten durch die Beleuchtung verschreckt, sodass sie in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Rheingau-Taunus-Kreis 13.12.2021,

(fh)Am Montagabend kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. In Bad Schwalbach fanden sich Im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr etwa 50 Personen zur einer Versammlung vor dem Rathaus zusammen. Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet. Ziel war es dabei, die Einhaltung der Corona-Regeln sowie erteilten Auflagen zu überwachen. Es kam unter anderem in Idstein und Eltville zu ähnlichen Zusammenkünften, welche ebenfalls ohne nennenswerte Vorkommnisse abliefen.

