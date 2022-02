Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw-Reifen

Rheinbreitbach (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte der 61-jährige Pkw-Fahrer aus Altenkirchen eine Schraube in einem Fahrzeugreifen. Diese wurde von unbekannten Tätern im Laufe des Mittwochs in der Straße Unter den Birken in den Reifen gebohrt, wodurch dieser beschädigt wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

