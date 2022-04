POL-W: W Verpuffung in Oberbarmen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (02.04.2022, 01:20 Uhr) kam es in der Elberfelder Südstadt zu einem Straßenraub. Zwei bislang Unbekannte schlugen einen 25-Jährigen unvermittelt nieder und nahmen ihm sein Portemonnaie weg. In der Folge flüchteten sie vom Tatort auf der Kieselstraße in Richtung Hauptbahnhof. Die Straftäter sind circa 180 cm groß, sprachen mit einem osteuropäischen Akzent und waren ...

