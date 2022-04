POL-W: W Mann in der Elberfelder Südstadt ausgeraubt

Wuppertal (ots) - Am 31.03.2022, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Langhansstraße Ecke Bonner Straße in Solingen zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 21-jährige Fußgängerin überquerte die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerampel, als ein hellgrauer SUV von der Langhansstraße in Richtung Bonner Straße fuhr. Das Fahrzeug sei nach Angaben der Fußgängerin mit hoher Geschwindigkeit auf sie ...

