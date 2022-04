POL-W: W Fußgänger angefahren - Unfallflucht

Wuppertal (ots) - Am 30.03.2022, um 18:30 Uhr, kam es zu einem Fahrradunfall in der Nähe des Schmitz-Lenders-Weges. Ein 18-jähriger Mountainbiker war auf einem Trail im Wald unterwegs, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor. In der Folge prallte er gegen einen Baum und verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zunächst leisteten seine zwei Mitfahrer ...

