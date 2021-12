Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. BAB 7, Glätteunfall zw. Schneverdingen und Soltau 2. Walsrode, Reifen zerstochen 3. Munster, Scheibe eingeworfen 4. Soltau, Pkw-Führer unter Droge

Heidekreis (ots)

1. Porsche überschlägt sich mit Sommerbereifung auf BAB 7

Am Freitag, den 24.12.2021, gegen 16:05 Uhr, geriet ein Porsche Fahrer auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau in Richtung Hannover, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn mit Sommerbereifung ins Schleudern und kollidierte dabei zunächst mit einem neben ihm befindlichen Pkw. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der andere PKW geriet nach der Kollision ebenfalls ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt ins HKK Soltau verbracht. Am Porsche entstand Totalschaden, am anderen PKW erheblicher Sachschaden.

2. Reifen zerstochen

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember wurden in Bomlitz, in der Hans-Böckler-Straße und den angrenzenden Straßen, durch unbekannte Täter an insgesamt neun Personenkraftwagen die Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bomlitz unter der Telefonnummer 05161/949630 entgegen.

3. Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht zum 1. Weihnachtstag die Glaseingangstür der Stadtbücherei in Munster. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Munster (Tel. 05192-9600).

4. Pkw-Führer unter Drogen

Am späten Nachmittag des 1. Weihnachtstages wurde in Soltau ein Autofahrer auf der Lüneburger Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der 23jährige Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen. Der junge Mann aus dem Landkreis Harburg führte einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

