Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei und des Polizeipräsidiums Offenburg - Erstes Innovation Lab der Polizei Baden-Württemberg eröffnet

Bild-Infos

Download

Offenburg/Stuttgart (ots)

Das Innovation Lab ist Teil der Digitalstrategie der Polizei BW. Ziel ist, die Digitalisierung der Polizei voranzutreiben und sie für digitale Herausforderungen kompetent aufzustellen.

"Eine moderne Polizeitechnik ist ein wesentlicher Schlüssel für den polizeilichen Erfolg. In einer Zeit, in der neue Technologien und Errungenschaften kontinuierlich und schnell den Markt erobern, keine leichte Aufgabe. Um hier Schritt halten zu können, schaffen wir mit der Einrichtung von Innovation Labs Plattformen, in denen wir technische Neuerungen schnell und unkompliziert auf Praxistauglichkeit testen können." so Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz anlässlich der Eröffnung des ersten Innovation Lab der Polizei Baden-Württemberg am 15. März 2022 in Kehl. "Die gesamte Polizei ist eine Ideenschmiede. Wir müssen das Knowhow in der Belegschaft noch besser nutzen. Wir müssen den Kolleginnen und Kollegen mehr Raum für innovative Ideen geben", betont Thomas Berger, Präsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (PTLS Pol).

Wichtig für die Polizei Baden-Württemberg ist, nicht nur innovative Technologien zu betrachten, sondern auch deren Auswirkung auf die Organisation und die Einsatztaktik. Das Innovation Lab - als neues Tool im Werkzeugkasten der Polizei BW - setzt genau hier an. Das iLab ist eine Antwort auf die Herausforderungen der Inneren Sicherheit, aber auch auf die technologischen und organisatorischen Anforderungen an zeitgemäße Arbeitsplätze. Darüber hinaus ist das iLab eine Plattform, um künftig bei der Entwicklung noch besser mit Wirtschaft und Wissenschaft sowie anderen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten.

Die Polizei BW entwickelt und testet am ersten Innovation Lab in Kehl gemeinsam mit seinen Partnern neue Technologien und Produkte, um deren Nutzen für die tägliche Polizeiarbeit festzustellen und zu verbessern. "Warum bei uns? Mit einem gewissen Stolz auf unsere bisherige Arbeit darf ich sagen: Im Land gelten wir als ein modernes und innovatives Präsidium, das zusammen mit dem PTLS Pol diesen Weg angehen kann", sagt Präsident Reinhard Renter.

Erster Nutzer des Innovation Lab ist das Projekt Mobile IT. Zur Erleichterung des mobilen Arbeitens werden zusätzliche Applikationen, zum Beispiel ein polizeieigener Messenger oder die PoliCam für das dienstliche Smartphone (PoliPhone), weiterentwickelt und im Einsatz getestet. Mit der Policam können beispielsweis automatisiert Lichtbildmappen mobil erstellt und anschließend weiterverarbeitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell