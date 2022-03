Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - K 5311 - Unfall mit schwer verletztem Kradfahrer -Nachtragsmeldung

Rheinau (ots)

Nach dem schweren Unfall am späten Montagnachmittag auf der K 5311 schwebt der 22 Jahre alte Motorradfahrer weiterhin in Lebensgefahr. Entgegen den ersten Erkenntnissen bog der 81-jährige Autofahrer von einem landwirtschaftlichen Weg nach links auf die Kreisstraße in Richtung Rheinbischofsheim ein. Nach wenigen Metern auf der Kreisstraße geriet der VW-Lenker aus weiterhin unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Kawasaki-Fahrer. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die K 5311 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis gegen 21:30 Uhr komplett gesperrt. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 15.000 Euro beziffert.

Erstmeldung vom 14.03.2022, 19:42 Uhr

POL-OG: Rheinau - K 5311 - Unfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Rheinau Am späten Nachmittag, gegen 17:40 Uhr, befuhr der 81-jährige Fahrer eines VW-Golf die K 5311, das sogenannte Motodrom, von Rheinau-Rheinbischofsheim in Richtung Wagshurst. Aus bislang unbekanntem Grund kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte seinen Golf und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Lebensgefahr besteht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Führer wurde nur leicht verletzt.

