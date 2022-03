Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Verdächtiger nach Kindergarteneinbruch in Haft

Gaggenau (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau ist es in der Nacht auf Samstag nach einem Zeugenhinweis gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Der 29-Jährige wurde noch am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beim Amtsgerichts Bühl vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls erlassen.

Ein Zeuge hatte kurz vor 0:30 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Kindergarten in der Brahmsstraße und überdies eine dunkel bekleidete Person darin wahrgenommen. Der stille Beobachter machte genau das Richtige und alarmierte über Notruf die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen umstellten im Anschluss das Gebäude, während der Anrufer nach wie vor die Szene beobachtete und wertvolle Hinweise zum aktuellen Standort des Mannes übermittelte. Trotz seiner wenig aussichtsreichen Lage ergriff der Verdächtige die Flucht über mehrere Nachbargrundstücke und konnte schließlich unweit des Tatort gestellt werden. In seinem während der Flucht weggeworfenen Rucksack konnten Aufbruchwerkzeuge vorgefunden und sichergestellt werden. Wie sich bei einer späteren Überprüfung zeigte, wurden an zwei verschiedenen Stellen des Kindergartens Einbruchsspuren festgestellt. Letztlich dürfte der Festgenommene durch ein Fenster auf der Dachterrasse in das Objekt eingestiegen sein. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist unter anderem auch, ob der 29-Jährige für weitere Diebstahlstaten in der Region in Betracht kommt. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten Mann befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell