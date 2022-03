Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Lastwagen nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Hohberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8 Uhr und 8:45 Uhr in der Blumenstraße von Niederschopfheim konzentrieren sich die Ermittlungen des Polizeipostens Hohberg derzeit auf einen Lastwagen mit weißem Aufbau. Der Fahrer dieses Lastwagen streifte laut ersten Zeugenhinweisen beim Abbiegen nach links in die Lindenstraße einen in der Blumenstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Toyota. An dem Kleinwagen entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg bitten nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 zu melden.

