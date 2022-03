Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Massiven Widerstand geleistet

Hausach (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sieht sich seit dem Montagabend ein 43-Jähriger konfrontiert. Nach vorangegangenen Streitigkeiten fuhr er unberechtigt ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto einer Bekannten. Nachdem er in der Hauptstraße angetroffen werden konnte, flüchtete er zunächst in ein Mehrfamilienhaus. Der alkoholisierte Mann zeigte sich wenig kooperationsbereit, beleidigte die eingesetzten Polizisten und setzte unvermittelt zum Angriff gegen einen der Beamten an. Dabei konnte er überwältigt werden, leistete jedoch in der Folge heftigen Widerstand, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

/ph

