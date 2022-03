Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme

Kehl (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Montagabend in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 21:20 Uhr soll ein alkoholisierter 28-Jähriger mit einem Mitarbeiter in Streit geraten sein und ihn in Folge mit einem mitgeführten Schlagstock attackiert haben. Das Opfer konnte daraufhin flüchten, ob er Verletzungen davon trug, ist nach bisherigem Erkenntnisstand nicht bekannt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der aufbrausende Mann derart aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten, sodass er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell