Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallbeteiligter wartete vergeblich + Polizeikontrolle in der Hainstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Unfallbeteiligter wartete vergeblich

Nach einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen, wartete der eine Beteiligte vergeblich auf die Rückkehr des anderen. Der Unfall passierte bereits am Donnerstag, 07. Oktober, um 15.45 Uhr. Unfallort war die in den Kurven zwischen Wiera und Mengsberg sehr schmale Landstraße 3342. Der nach Mengsberg fahrende Lastwagenfahrer wich schon ganz weit nach rechts aus und fuhr mit seinem Sattelzug mit schwarzer Renault Zugmaschine bereits über den Grünstreifen. Trotzdem konnte er die Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelauflieger mit weißer Volvo Zugmaschine und grauem Anhänger mit Planenaufbau nicht verhindern. Beim aneinander Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel. Weitere Angaben zum nicht zurückgekehrten Lastwagen konnte der wartende Beteiligte nicht machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Polizeikontrolle in der Hainstraße

Nach Hinweisen auf rasende Fahrzeuge kontrollierte die Polizei Biedenkopf am Samstag, 09. Oktober, die gefahrene Geschwindigkeit in der 30 km/h Zone in der Hainstraße. Gleich das erste gemessene Fahrzeug fuhr 45 statt der erlaubten 30 km/h. In den knapp 45 Minuten hielten sich weitere Autofahrer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Die Polizei ahndete die Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeldern. Mit gravierenderen Folgen muss ein Auslieferungsfahrer rechnen, nachdem er mit 63 km/h gemessen wurde. Dem jungen Mann drohen ein Bußgeld von 160 Euro, ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und als Inhaber des Führerscheins auf Probe eine Nachschulung.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell