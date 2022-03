Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach versuchtem Tötungsdelikt in der Altstadt - Schneller Fahndungserfolg - Tatverdächtige stellen sich bei der Polizei

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Unsere Pressemeldung von Dienstag, 1. März 2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5159800

Nachdem die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft gestern öffentlich mit einem Bild nach einem Tatverdächtigen eines versuchten Tötungsdelikts gefahndet hatten, meldeten sich der Gesuchte und sein vermeintlicher Mittäter am Dienstagabend bei der Bundespolizei. Der 17-jährigen Haupttäter steht im Verdacht, drei Personen am Sonntag in der Altstadt durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

