Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei sucht Eigentümer von Wertgegenständen (Foto anbei); Böhme: Diesel aus Bagger gestohlen

Heidekreis (ots)

05.09.2022

05.09 / Polizei sucht Eigentümer von Wertgegenständen (Foto anbei)

Bad Fallingbostel: Die Polizei in Bad Fallingbostel sucht den Eigentümer der auf dem Foto abgebildeten Gegenstände. Es handelt sich dabei um zwei Armbanduhren und ein markantes Feuerzeug. Die Gegenstände wurden bei einem Tatverdächtigen sichergestellt und konnten bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus einer Straftat im Raum Bad Fallingbostel, begangen am 04./05. August 2022 stammen. Hinweise zur Herkunft nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

05.09 / Diesel aus Bagger gestohlen

Böhme: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus dem unverschlossenen Tank eines Baggers etwa 250 Liter Dieselkraftstoff. Das Fahrzeug war an der Straße Alter Bahnhof abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rethem unter 05165/291340.

