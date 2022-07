Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 8.000 Euro Schaden nach Kreuzungsunfall

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Kreuzung der Eichendorfstraße und der Adolf-Kolping-Straße mit dem Schluchweg und dem Steinweg ereignet hat, ist es zu einem Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8.000 Euro gekommen. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Audi A6 auf der Eichendorfstraße und überquerte die Kreuzung mit dem Schluchweg und dem Steinweg geradeaus in Richtung Adolf-Kolping-Straße. Als der Audi-Fahrer die Kreuzung schon fast überquert hatte, kam es zu einer Kollision mit einem VW Sharan, dessen 54-jähriger Fahrer vom steil bergwärts führenden Schluchweg kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Steinweg überqueren wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell