Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Arbeitsunfall

Schutterwald (ots)

Mit der Neueinrichtung einer Tiefziehmaschine war am Mittwochmorgen ein 51-Jähriger in einer Firma in der Straße "Am Ziegelplatz" beschäftigt. Dabei kam es gegen 9 Uhr zu einem Kurzschluss an einem der Schalter der Maschine. Zur Untersuchung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt zu dem Kurzschluss geführt haben.

