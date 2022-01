Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Unfall beim Abbiegen

Appenweier (ots)

Am Mittwochmittag beabsichtigte eine 65-jährige Renault-Fahrerin, die von der B28 abfuhr, nach links auf die B3 in Richtung Offenburg abzubiegen. Hierbei kollidierte sie gegen 13 Uhr mit einem auf der Linksabbiegerspur in Richtung Oberkirch fahrenden Ford-Lenker. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von etwa 10.000 Euro.

