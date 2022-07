Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unaufmerksam gegen das Heck eines haltenden Mercedes Vito gefahren

VS-Schwenningen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Mittwochnachmittag an einem Fußgängerüberweg der Alleenstraße unmittelbar vor der Kreuzung mit der Salinenstraße passiert ist. Ein auf der Alleenstraße mit einem Dacia gegen 16.10 Uhr in Richtung Kreuzung fahrender 23-Jähriger war unaufmerksam und fuhr in das Heck eines vor dem Fußgängerüberweg wartenden Mercedes Vito. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der erheblich beschädigte und nicht mehr fahrbereite Dacia musste nach der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell