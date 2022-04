Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die Taschendiebe und Betrüger?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachsungskameras sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen in einem Fall von Taschendiebstahl und Computerbetrug. Am Sonntag, 13. Februar 2022, lief ein 58 Jahre alter Gelsenkirchener gegen 18 Uhr durch die Altstadt, als er am Margarethe-Zingler-Platz von zwei anderen Männern angerempelt wurde und stürzte. Die beiden Männer halfen ihm wieder auf und entfernten sich. Anschließend stellte der Gelsenkirchener fest, dass seine Geldbörse fehlt. Mit der EC-Karte wurde an einem Bankautomaten mehrfach und unbefugt Geld vom Konto abgehoben. Bei diesem Vorgang wurden drei Tatverdächtige von Überwachungskameras gefilmt.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, sie möglicherweise anhand ihrer Kleidung erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/tvpp

