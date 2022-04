Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Im Schlaf geschlagen - Festnahme nach Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz wurde am Dienstag, 12. April 2022, ein Mann schwer verletzt. Der 52-Jährige schlief auf dem Boden, als gegen 16.20 Uhr ein anderer Mann auf ihn zuging, sich auf ihn kniete und mehrfach auf den am Boden Liegenden einschlug. Zeugen beobachteten die Situation und alarmierten die Polizei. Gleichzeitig ließ der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich. Der 47-Jährige konnte dank Zeugenhinweisen schließlich von Beamten am Parkhaus unter dem Bahnhof in der Altstadt angetroffen werden. Der stark alkoholisierte 47-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der 52-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell