Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt wurden am Montagnachmittag, 11. April 2022, zwei Menschen verletzt. Gegen 15 Uhr beabsichtigte eine 18-Jährige mit ihrem Auto aus einer Parkbucht an der Rotthauser Straße herauszufahren, zu wenden und die Fahrt in die entgegengesetzte Parkrichtung fortzusetzen. Eine 21-Jährige hielt mit ihrem Wagen an, um die 18-Jährige aus der Parkbucht herausfahren zu lassen. Daraufhin überholte eine 30 Jahre alte Gelsenkirchenerin mit ihrem Pkw die 21-Jährige und kollidierte schließlich mit dem Auto der 18-Jährigen, die gerade aus der Parkbucht fuhr und wenden wollte. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr 43 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Gelsenkirchener wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

