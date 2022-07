POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Katalysator von einem Opel Vectra gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, in der Sernatingenstraße in eine Gaststätte eingestiegen und hat Alkohol im Wert von 100 Euro gestohlen. Der Einbrecher gelangte über ein gekipptes Fenster in die Innenräume der Gaststätte und durchwühlte die Schränke im Thekenbereich. Anschließend nahm er mehrere Bier- und Weinflaschen ...

mehr