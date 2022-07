Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Tasche aus Fahrzeug eines Getränkelieferanten gestohlen

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag, etwa gegen 10.30 Uhr, vor einem Café im Bereich Erzbergerstraße 5 eine Tasche aus einem unverschlossenen Fahrzeug eines Getränkelieferanten gestohlen. Der Getränkelieferant war zu dieser Zeit mit der Belieferung des Café´s beschäftigt und hatte sein Fahrzeug unverschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. In dieser Zeit öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür des Lieferwagens und entwendete aus dem Inneren eine Vespertasche, die auf der Mittelkonsole abgelegt war. In der Tasche befanden sich neben dem Vesper des Lieferanten auch eine Geldbörse mit Bargeld und diverse Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

