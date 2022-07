Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Auto in der Harsenstraße aufgebrochen und daraus Geldbörse gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter in der Harsenstraße nahe der Einmündung zur Alemannenstraße einen dort abgestellten Kia aufgebrochen und aus dem Auto eine Geldbörse gestohlen. Hierzu schlug der Unbekannte an der Beifahrerseite eine Scheibe ein und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Neben der Geldbörse entwendete der Täter auch ein im Kia befindliches und rosafarbenes Handy des Typs Samsung P20. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass in einem abgestellten Fahrzeug keine Wertgegenstände, zumindest nicht sichtbar, aufbewahrt werden sollten.

