POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und rund 10.000 Euro Schaden

Oberndorf-Bochingen (ots) - Am vergangenen Montag oder am Dienstag hat ein Dieb den Auspuff an einem geparkten Mercedes abgesägt und den Katalysator der Abgasreinigungsanlage gestohlen. Der schon etwas ältere CLK 200 stand auf dem Park & Ride Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Oberndorf. Die Polizei geht von ...

mehr