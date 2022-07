Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Mercedes-Abgaskatalysator gestohlen

Oberndorf-Bochingen (ots)

Am vergangenen Montag oder am Dienstag hat ein Dieb den Auspuff an einem geparkten Mercedes abgesägt und den Katalysator der Abgasreinigungsanlage gestohlen. Der schon etwas ältere CLK 200 stand auf dem Park & Ride Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Oberndorf. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 800 Euro aus. Katalysatoren von Auspuffanlagen werden in letzter Zeit wieder vermehrt gestohlen, weil sie Edelmetalle enthalten, die recycelt werden können. Hinweise zu den Diebstahl nimmt die Polizei Oberndorf unter Tel.-Nr. 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell