Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Praktikant verletzt sich mit Nagelgerät

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in der Allmendstraße ist am Dienstagnachmittag ein Praktikant verletzt worden. Der erst wenige Tage in einer Holzbaufirma beschäftigte Schüler war dabei, mit einem Druckluftnagelgerät Wandelemente zu befestigen. Wie bisher bekannt, wurde der Jugendliche bei einem Fehltritt und einem Sturz von dem Gerät schwer im Gesicht verletzt. Notarzt und Rettungsdienst kamen an die Unfallstelle. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Bei den Ermittlungen zog die Polizei auch die Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht hinzu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell