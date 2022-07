POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Eingeschaltete und vergessene Herdplatte führt zu Feuerwehreinsatz

Rottweil (ots) - Bei einem Unfall, der beim Einfädeln passierte, ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Unfall geschah kurz nach 15 Uhr, als der 22-Jährige in seinem Renault von Neufra auf die B 14 in Richtung Rottweil fahren wollte. Hierbei übersah er einen 46-jährigen in einem ...

