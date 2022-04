Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Martin Walter ist neuer stellvertretender Stadtbrandmeister der Feuerwehr Celle

Celle (ots)

Bereits am 16. März dieses Jahres übernahm Martin Walter die Funktion des stellvertretenden Stadtbrandmeisters der Feuerwehr Celle nach Bestätigung durch den Rat der Residenzstadt.

Der 1966 geborene Walter trat 1980 in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hildesheim ein und ist auch beruflich in leitender Funktion bei der Bundeswehr-Feuerwehr tätig. Nach mehreren Zwischenstationen trat Martin Walter 2008 in die Freiwillige Feuerwehr Celle ein und ist seitdem Mitglied der Ortsfeuerwehr Groß Hehlen. Hier engagierte sich Walter bereits als Gruppenführer in der Leitung der Ortsfeuerwehr.

Martin Walter bringt in die Führung der Stadtfeuerwehr ein großes Maß an theoretischer und praktischer Erfahrung und Wissen ein und wird zukünftig die Geschicke einer der größten Freiwilligen Feuerwehren des Landes mitgestalten und lenken.

