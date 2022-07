Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Absichtlich Reifen an abgestellten Fahrzeugen in der Alemannenstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat - vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - absichtlich die Reifen an zwei in der Alemannenstraße abgestellten Fahrzeugen beschädigt. Der Unbekannte stach dabei mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen eines Wohnmobils und eines geparkten VW Transporters. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stockach (07771 9391-0) entgegen.

