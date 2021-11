Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

Ein 33-jähriger Portaner befuhr am Samstagabend gegen 19:45 Uhr mit seinem E-Scooter ein Parkplatzgelände an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei ihm Atemalkohol durch die Polizeibeamten wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen deutlich zu hohen Wert, um am öffentlichen Straßenverkehr mit einem Fahrzeug teilzunehmen. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige erwartet ihn nun zusätzlich.

