Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg.- Fahrradfahrer von herunterfallendem Ast verletzt.

Lippe (ots)

Ein 21-Jähriger Radfahrer aus Barntrup fuhr am Dienstagnachmittag auf dem Radweg neben der Straße Bauernkamp in Richtung Blomberg, als plötzlich ein Ast von einem der Bäume herunterfiel und ihn am Kopf traf. Der Zweiradfahrer trug zum Glück einen Fahrradhelm, sodass er nur leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell