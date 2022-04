Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0249 --Das Schweigen der Lämmer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting Zeit: 23.04.2022

Eine spezielle Ostertradition, nämlich das Schlachten von zwei Schafen in der eigenen Garage, rief am vergangenen Wochenende in Huchting die Polizei Bremen auf den Plan.

Am Sonnabendnachmittag nahmen Anwohner im Ortsteil Mittelshuchting das für ihr Wohnviertel ungewöhnliche Geräusch von einem blökenden Schaf wahr. Als dann ein lebendiges Tier an den Hufen zusammengebunden auf ein Grundstück getragen wurde, alarmierten sie die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten in der Garage des beschrieben Hauses zwei offensichtlich frisch geschlachtete Schafe. Die 19, 30 und 38 Jahre alten angetroffenen Männer schilderten zunächst, dass sie eine alte Ostertradition gepflegt hätten. Die Schafe wurden laut Angaben des Trios über einen Kleinanzeiger gekauft, beim Händler geschlachtet und bereits tot transportiert. Die Beweise vor Ort zeigten allerdings ein anderes Bild. Die Tierkadaver wurden durch die hinzugerufene Amtsärztin des Tierschutzdienstes des Landes Bremen (LMTVet) sichergestellt und im weiteren Verlauf durch die Bremer Stadtreinigung abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

