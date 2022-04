POL-HB: Nr.: 0247 --Vandalismus in der Schule

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Pastorenweg Zeit: 22.04.22 - 24.04.22

Unbekannte tobten sich am Wochenende in einer Grundschule in Gröpelingen aus. Sie schmissen Eier an die Wände, leerten Feuerlöscher und hinterließen eine Spur der Verwüstung.

Die Chaoten drangen zwischen Freitag und Sonntag in das Schulgebäude im Pastorenweg ein. Nachdem sie mit Eiern und Löschschaum ihr Werk vollendeten, wurden noch einige Süßigkeiten verzehrt. Die Eindringlinge flüchteten unerkannt, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Regelunterricht für die Schülerinnen und Schüler musste heute ausfallen.

Die Polizei Bremen hat bereits mehrere Spuren gesichert und fragt, wer am Wochenende rund um das Schulgelände verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

