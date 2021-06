Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Gartenhütte abgebrannt

Tecklenburg (ots)

Am Donnerstag (10.06.) wurde die Polizei gegen 00.40 Uhr über einen Brand an der Ledder Dorfstraße informiert. Eine 5 x 5 Meter große Gartenhütte stand dort in Flammen. Die Hütte, die sich im hinteren Gartenbereich eines Wohngrundstücks befand, brannte komplett nieder. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

