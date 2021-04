Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 82-jähriger Mülheimer wird vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe - Foto

Essen (ots)

45468 MH-Innenstadt:Seit dem heutigen Mittag (24.04.2021) gegen 11:30 Uhr wird er 82-jährige Mülheimer Reiner Feußner vermisst. Der Senior war in Begleitung von Familienmitgliedern zu Fuß auf der Leineweberstraße unterwegs. In einem unbeobachteten Moment entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung und verschwand unbemerkt. Der betagte Senior kann sich nur schwer artikulieren und ist aufgrund einer Demenzerkrankung orientierungslos, allerdings gut zu Fuß und nutzt auch öffentliche Verkehrsmittel. Personenbeschreibung: 180 cm groß, normale Statur, grau/weißer Kurzhaarschnitt, schwarze Steppjacke, blau-weißes Hemd, graue Hose, blaue Sportschuhe. Ein Foto des Vermissten finden Sie mit dem angefügten Link https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/essenmuelheim-vermisster-82-jaehriger Die Polizei bittet bei der Suche nach Herrn Feußner die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr unter der Telefonnummer 0201-829-0 oder per Notruf 110. / TW

