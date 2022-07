POL-LIP: Lage.- Dieseldiebstahl beim Bauhof.

Lippe (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (04.07.2022 - 05.07.2022) Werkzeuge im Wert von 2000 EUR aus einem Kastenwagen. Das Fahrzeug stand in der Fuchsstraße in Lage. Die Täter gelangten aus bislang unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug und erbeuteten einen Werkzeugkoffer, eine Mauernutfräse, einen Kernbohrer sowie ein Bolzensetzgerät. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 ...

