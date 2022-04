POL-GT: Einbruch in Tankstelle an der Mühlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Montagnacht (04.04., 01.15 Uhr) meldeten Zeugen an der Straße Michels Kamp im Ortsteil St. Vit einen verdächtigen Mann. Nach den Angaben habe sich die Person an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte erkannten beim Eintreffen noch eine männliche Person, die in der Folge zu Fuß in Richtung Kleestraße flüchten konnte. Bei ...

mehr