Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Geparktes Auto an einer Tiefgaragenzufahrt angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen

VS-Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochvormittag, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, an einer Tiefgaragenzufahrt am Anwesen Wöschhalde 45 gekommen. Ein Unbekannter fuhr mit einem vermutlich weißen oder weiß-blauen Fahrzeug gegen das linke Fahrzeugheck eines an der Tiefgaragenzufahrt geparkten Audi Q7. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden am Audi in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher entgegen.

