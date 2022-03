Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Laterne beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 02.03.2022, wurde der Polizei gegen 11.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Münsterstraße gemeldet. Der Fahrer eines Lieferservices ist mit seinem weißen Lieferfahrzeug beim Ausparken gegen eine an einer Hauswand angebrachte Laterne gefahren. Er hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell